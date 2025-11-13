韓国と強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を行う侍ジャパンに初選出されたソフトバンク・野村勇内野手（28）が13日、母校の拓殖大学を表敬訪問し、岡戸巧理事長らから激励を受けた。同大の職員からも「日本シリーズのホームラン見てました」や「いつも応援してます」など多くの祝福や激励を受け「うれしいし、気が引き締まります」と思い新た。来年3月のWBC選出へ、重要なアピールの場とな