授業は理解できているのに、テストになると力を発揮できない子がいる。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「大量の塾の宿題をこなしているうちに、アタフタ学習になっていることが多い。親の普段の声かけを工夫してみてほしい」という――。写真＝iStock.com／Zolga_F※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zolga_F■塾の宿題はできるのに応用問題は解けない授業は理解できているようなのに、テストになると思う