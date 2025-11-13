ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は13日、2日目が終了した。いい形で予選を折り返した。黒井達矢（埼玉）は初日2Rを4カドから差して2着。2日目も出番は同じ2Rで2コースからズバッと差し切った。「ターン出口の押し感が凄くいい。前検から体感がいいし、久々に記念で出ている感じがする。（滝沢）崚のおかげですね」と、相棒13号機に乗って、いい調整をした地元の後輩に感謝していた。なお、当地