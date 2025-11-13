北海道釧路市北斗でメガソーラー建設を進める大阪の事業者に対し、道は土壌汚染の有無に関する調査の結果が判明するまで工事を中止するよう求めました。道の加納副知事などは日本エコロジーの松井社長と面会し、土壌汚染対策法で求められている汚染の有無に関する調査結果を早く提出するよう指導しました。釧路市北斗でのメガソーラー建設を巡っては、調査が期限内にされないまま工事が続けられてき