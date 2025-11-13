日本初の原子力船「むつ」の船体を活用した海洋研究開発機構の海洋地球研究船「みらい」が１３日、最後の観測航海に向けて出港した。むつは１９７４年の放射線漏れ事故を契機に廃船となり、みらいになってからも２０１１年の東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を調べる航海に出た。日本の原子力政策と深い縁を紡いだ船の歴史を振り返る。◇原子力船は、動力に原子炉を用いる船だ。戦後間もない日本は原子力研究を禁止され