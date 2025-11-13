ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２０周年記念大会（１２月４日、後楽園ホール）に向けた会見が１３日に都内で行われ、初代タイガーマスクこと佐山聡（６７）が意気込みを語った。同大会にはみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ、新生ゼロワンのハヤブサらが参戦。メインイベントでは新設されたＳＳＰＷ認定世界タッグ王座をかけてスーパー・タイガー＆竹田誠志と村上和成＆高橋?人喰い?義生が激突する。初代虎は発表を受け