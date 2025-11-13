中国外務省が高市総理大臣の発言の撤回を求めました。【映像】中国「日本介入すれば撃退」高市総理が国会で「台湾有事は存立危機事態になりうる」と発言したことについて報道官がさきほど、「直ちに撤回しなければ、日本は全ての責任を負うことになる」などと改めて強い不満を示しました。「日本が台湾海峡に武力介入すれば、侵略行為とみなし、断固として撃退する」とも述べています。（ANNニュース）