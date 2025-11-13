?悪魔仮面?ケンドー・カシンが突きつけた理不尽要求をストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）の平井丈雅代表（６１）が突っぱねた。初代タイガーマスク率いるＳＳＰＷは１３日、都内で２０周年記念大会（１２月４日、後楽園ホール）に向けた会見を行った。本大会でカシンはノアの藤田和之と組んで永田裕志（新日本プロレス）＆間下隼人とのタッグマッチに挑む。カシンは会見には出席せずコメントを寄せるにとどめた。以下、司会