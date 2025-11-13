部下に対するパワハラ行為があったとして、岐阜県警の多治見署長が事実上の更迭となりました。岐阜県警によりますと、10月下旬に多治見署長(59)のパワハラに関する相談が県警本部の警務課に寄せられ、調査していたということです。その後、署長による部下へのパワハラ行為があったとして、14日付で多治見署長から本部の警務部付けへ異動させると発表しました。県警はパワハラ行為について、調査中という理由で被害を受けた