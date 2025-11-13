ブラックフライデーに合わせて日清食品が2025年11月10日(月)に発売した、「ブラック」をモチーフにした新商品「ブラックチキンラーメン」「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」「日清焼そばBLACK U.F.O.黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」に続く4品目「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」はどんな黒さなのか、食べてみました。「ブラック」 シリーズ4品 (11月10日発売) | ニュースリ