いつものメンバーで合コンを繰り返していると、次第に手慣れて戦術に長けてしまうもの。スムーズに会を遂行できるのは悪いことではありませんが、度を越すと男性陣をドン引きさせてしまう場合があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケートを参考に「合コンで男性陣を気味悪がらせる『謎のチームワーク』」をご紹介します。【１】「２次会どうする？」と聞かれる前に全員が同じ答えを出している「