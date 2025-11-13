資料陸上自衛隊善通寺駐屯地 部下の隊員に暴行を加えるなどしたとして陸上自衛隊第14旅団（香川・善通寺駐屯地）の第14後方支援隊に所属する2等陸尉（35）が13日付で停職4カ月の懲戒処分を受けました。 第14後方支援隊によりますと、2等陸尉は、2022年3月ごろから2024年5月ごろまでの間、部下隊員を指導するときに足蹴りなどの暴行を加えた上に、暴言を伴う威圧的な指導をおこなって精神的苦痛を与えたということです。隊