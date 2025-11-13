山形県大石田町で13日、特産の自然薯の収穫体験が行われ、地元の小学生たちが1メートル近くある自然薯を次々と掘り出しました。収穫「よいしょ、 あっ、抜けた」土の中から出てきたのは大きいもので1メートル近くある立派な自然薯です。自然薯の収穫体験は「大石田町新作物開発研究会」が地元の子どもたちに町の特産品について知ってほしいと毎年行っているものです。大石田町産の自然薯は強い粘りと甘味、コクがある