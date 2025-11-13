侍ジャパンのオリックス・曽谷龍平投手が１３日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた練習に参加した。１５日の初戦に先発する左腕は、自身初となる東京ドームのマウンドを確かめ、「高さも高いですし、うちのドームに似ているんじゃないですかね。いい感覚で投げれましたし、いい調整ができたと思います」と自身の本拠・京セラドームのマウンドと比較しながら手