ＤｅＮＡは１３日、深沢鳳介投手と支配下選手契約を結ぶと発表した。背番号は０４３から４３に変更となる。専大松戸から２１年ドラフト５位で入団。２４年２月に右肘を故障し、同年３月に右肘トミー・ジョン手術（内側側副じん帯再建術）を行い、昨オフに育成契約を結び直していた。