歌手の倖田來未が４３歳の誕生日を迎えたことを報告した。倖田は誕生日の１３日、自身のインスタグラムを更新。「たくさんのファンの皆さんと友達とカウントダウンしまして、４３ちゃいに突入！！！今日ベストヒット歌謡祭にて、歌わせていただけるとゆう！素敵な誕生日プレゼントもいただき、楽しみで仕方がないです！！ありがとうございます！！」と記し、ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹのカチューシャをつけたショットで