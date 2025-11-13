【「マジック：ザ・ギャザリング 公式ハンドブック」のお知らせ】 11月12日 発表 ホビージャパンは、「マジック：ザ・ギャザリング 公式ハンドブック」の休刊を11月12日に発表した。 「マジック：ザ・ギャザリング 公式ハンドブック」はTCG「マジック：ザ・ギャザリング」の新ブースター発売に合わせて、収録カードの解説する公式ガイドブック。 7月に発売され