既存のデジタルエディション(72,980円)よりも低価格な55,000円で発売される「PlayStation 5 デジタルエディション 日本語専用」が、Amazonや楽天などで予約受付を開始している。発売日は11月21日。 「国/地域」が「日本」のPlayStationアカウントのみ使える、日本アカウント、日本語専用のPS5で、PS5の基本設計はそのまま、日本向けに一部の仕様をカスタマイズされている。別売のディスクドライブを購入して取り付けることで、