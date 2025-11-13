0-100km/h 8.7秒の活発さ速度調整しやすいスズキ初の量産バッテリーEV、eビターラ。今回は、61.0kWhの駆動用バッテリーに174psのモーターが組み合わされた、前輪駆動を主に試乗した。【画像】スズキ初の量産EVeビターラサイズの近いモデルは？兄弟のアーバンクルーザーも全232枚発進加速は、プジョーE−2008などステランティス・グループの競合モデルより活発。アクセルペダルの反応は漸進的で、速度調整しやすい。バイ