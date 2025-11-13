雲陽世界ジオパークにある雲陽恐竜化石遺跡館の入り口。（１０月２６日、ドローンから、重慶＝新華社記者／劉潺）【新華社重慶11月13日】中国重慶市の雲陽世界ジオパークは、中期ジュラ紀の恐竜化石群を主な特色としており、全長18.2キロに及ぶ「世界恐竜化石の長城」や、単一構造としては世界最大規模のジュラ紀恐竜化石壁を有する。ジュラ紀アジアにおける恐竜の進化過程を示し、世界の恐竜進化史の空白を埋める資料を提供して