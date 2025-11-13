スズキが開発主導アーバンクルーザーの兄弟英国を始めとする欧州各国では、エンジン車に対し厳しい規制がかけられ始めている。この影響を強く受けたメーカーの1つが、スズキ。燃費の良いコンパクトカーを得意としてきたが、複数モデルの販売終了へ追い込まれてしまった。【画像】スズキ初の量産EVeビターラサイズの近いモデルは？兄弟のアーバンクルーザーも全232枚果たして、3t近い重さの電動SUVより、小さく軽いエンジ