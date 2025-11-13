「セクシーに生きる Just be yourself」。そのステートメントのもと、RAVIJOUR（ラヴィジュール）が提案するのは、ただ華やかに見せるだけでなく、内なる自信を引き出すランジェリー。2025 CHRISTMAS COLLECTIONでは、繊細なレースや輝きをまとったデザインが、女性の魅力をより一層引き立てます。特別な夜に、自分らしく輝くための一着を見つけてみて♡ RAVIJOUR 2025 クリスマスコレクショ