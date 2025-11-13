台風26号から変わった温帯低気圧によって前線が刺激され、沖縄本島や奄美地方には断続的に雨雲がかかっています。木曜日の夜はこの低気圧本体が近づいてくるため、沖縄本島では線状降水帯が発生するおそれがあり、沖縄本島だけでなく奄美地方でも、非常に激しい雨や雷雨に注意・警戒をしてください。【沖縄本島で線状降水帯発生するおそれ】木曜日夜遅くから金曜日未明は、沖縄本島で線状降水帯が発生するおそれがあります。【木曜