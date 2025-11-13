◇大相撲九州場所5日目（2025年11月13日福岡国際センター）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は西前頭2枚目の若元春（32＝荒汐部屋）を寄り倒し、初日から5連勝とした。ケンカ四つ。立ち合いは踏み込まず、もろ手で相手の両肩を突いて止めた。そこから得意の右を差し左で抱え、体格差にモノを言わせて寄った。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元幕内・天鎧鵬の南貴由輝氏は「立ち合いで踏み込まなかったのは横綱がとにかく