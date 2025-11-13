公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、12月13日から企画展「野球報道写真展2025」を開催すると発表した。東京写真記者協会と共催するもので、毎年の恒例イベント。今年で11回目を迎える。開催は来年2月1日まで。スポーツニッポン新聞社を含めた東京写真記者協会加盟各社のカメラマンが撮影した、2025年シーズンのプロ野球やアマチュア野球、MLBなどのハイライト約70点を展示、紹介