日本野球機構（NPB）は13日、MLB・ドジャースの山本由伸投手に「正力松太郎賞」の特別賞が贈られたことを発表しました。山本投手は今シーズン30試合に登板し12勝8敗で防御率2.49の成績。ワールドシリーズでは3勝を挙げシリーズMVPを獲得。チームの2連覇へ貢献しました。正力松太郎賞は今シーズンのプロ野球で最も功績のあった監督や選手に贈られ、王貞治氏、山本浩二氏、門田隆将氏、郄田繁氏、辻発彦氏ら選考委員によって決