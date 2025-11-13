【14日（金）全国天気】・14日未明にかけ沖縄は線状降水帯の可能性・北日本は冬型・北海道はふぶく所も・東日本や西日本は晴天台風26号から変わった低気圧が通過するため、14日（金）未明にかけて、沖縄本島地方では線状降水帯が発生する可能性があります。沖縄本島地方で予想される雨の量は、14日夕方までに多い所で200ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。大雨災害発生の