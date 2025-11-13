アメリカの記者が今季ヤンキースに日本人選手の加入が見込まれるか見解を述べました。かつてヤンキースには松井秀喜氏や黒田博樹氏などレジェンドをはじめ、現在巨人で活躍し日米通算200勝を達成した田中将大投手など、数々の日本人が華々しい成績を残していました。現在は日本人選手はいませんが、アーロン・ジャッジ選手などのMVPプレーヤーや、今季MLB全体で最多19勝したマックス・フリード投手などが在籍しています。日本人投