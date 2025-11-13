高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の第34回が11月13日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】問い詰められ、うつむくトキラシャメンになることを覚悟していたトキ。松野家の面々がヘブンの家に乗り込んで、ヘブンや錦織とやり取りするという展開が描かれました。悲痛な展開が一転、松野家ならではのコメディシー