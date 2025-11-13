26年前、名古屋市西区の主婦が殺害され、10月末、安福久美子容疑者(69)が逮捕された事件。11月13日の今日が、ちょうど26年。被害者が亡くなった命日です。 【写真を見る】安福久美子容疑者(69)は取り調べ拒否 名古屋主婦殺害 ビラ配りしない初めての命日 事件発生からきょうで26年 遺族・高羽悟さん「待ち続けた逮捕…でもすっきりしない」 現場周辺を取材しました。 （大石邦彦アンカーマン）「今から26年前の1999年11月