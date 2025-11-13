NHK「うたコン」出演デビュー30周年を迎えたシンガー・ソングライターの岡本真夜(51)が青いドレスの近影を公開して話題を呼んでいる。1995年リリースのデビューシングル「TOMORROW」がミリオンセラーとなり、人気アーティストとなった岡本。11日に放送されたNHK「うたコン」に出演し、青いドレスを着てこのデビュー曲を歌い上げた。その衣装をXのスタッフアカウントが投稿。本人も「ありがとうございました」とリポストした