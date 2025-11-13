高校生の県内への就職につなげようと、佐世保市で企業説明会が開かれました。 （弓張の丘ホテル） 「いろんな選択肢があるので、ご自身の適職が見つかっていくというのが、魅力のポイントになっている」 県北地区の高校生を対象に開かれた説明会には、約930人の生徒が参加。 製造業や建設業を中心とした、県内72社から説明を受けました。 （大崎高校の生徒） 「長崎県で17年間も過ごしてきたので、自分