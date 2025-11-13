大竹市で男性作業員（５５）がベルトコンベアに巻き込まれ死亡する事故がありました。 警察と消防によりますと１３日午前８時ごろ、大竹市防鹿にある砕石場で「ベルトコンベアに挟まれている」と通報がありました。 男性はベルトコンベアの電源をとめ部品交換などの作業していたところ何らかの影響で電源が入り、足からベルトコンベアに巻き込まれたということです。 男性は消防が駆け付けた時には呼びかけに反応がありましたが