＜伊藤園レディス事前情報◇13日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季は米女子下部エプソンツアーを主戦場とし、ポイントランキング5位で来季の米女子ツアー昇格を決めた原英莉花。今週は主催者推薦で、今季2試合目となる日本ツアーに出場する。【写真】これがUSTマミヤのプロトシャフトだ！原が帰国したのは10月8日。今季自身初戦「スタンレーレディスホンダ」（10月10〜12日/静岡県）を終えた後は