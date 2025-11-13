King & Princeの永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）が13日、東京・丸ビルで行われた“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「DisneyJOYFUL MOMENTS」”Celebration Tree ＜Mickey & Friends＞点灯式に登壇した。【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince丸ビル1階広場で実施された点灯式会場はパーテーションや暗幕で完全に仕切られていたものの、2人が司会のアナウンスとともにサプライズでエ