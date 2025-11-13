King¡õPrince¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ç¡ÖCelebrationTree¡ãMickey¡õFriends¡äÅÀÅô¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¡£¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ã¥­¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡Ö3¡¢2¡¢1¡¢¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÅÀÅô¤ò