お笑いトリオ「ハナコ」秋山寛貴（34）が自身のインスタグラムを更新。第2子女児誕生を報告した。秋山は「先日第二子となる女の子が誕生しました！！」と報告。「しばらくNICUにいたのです」と、第2子が新生児集中治療室にいたことを明かした上で「無事退院し自宅に家族全員揃うことができました。妻、産院の方、支えて下さった皆様、そしてNICUの方々に感謝します」とつづった。そして「技術だけでなく、不安に寄り添って