女子シングルス2回戦でプレーする奥原希望＝熊本県立総合体育館バドミントンの熊本マスターズ第3日は13日、熊本県立総合体育館で各種目の2回戦が行われ、女子シングルスの奥原希望（東京都協会）が2連覇を狙う山口茜（再春館製薬所）を2―0で破り、準々決勝に進んだ。女子ダブルスの福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組はインドネシアペアをストレートで下し、岩永鈴、中西貴映組（BIPROGY）も8強入り。志田千陽（再