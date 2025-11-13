公的資金を受けたいわき信用組合（福島県いわき市）が反社会的勢力に不正な資金提供をしていた問題を巡り、金融庁は信用金庫や信用組合に公的資金を注入する際は経営監視を強める方針を固めたことが13日、分かった。外部有識者による審査を義務付ける方向で検討する。監査強化のため独立性のある監視役の選任も求める。12月に開く金融審議会（首相の諮問機関）の作業部会で、制度の見直しを話し合う。年内に策定を目指す「地域