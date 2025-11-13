バスケットボールのBリーグは13日、来年1月18日に長崎市ハピネスアリーナで開催されるオールスター戦のメンバーを発表し、富樫勇樹（千葉J）がファン投票で最多の27万8043票を獲得した。10大会連続10度目の選出となり、同僚の渡辺雄太とともに「B・WHITE」で出場する。「B・BLACK」は比江島慎（宇都宮）が主将を務め、今季Bリーグ入りした富永啓生（北海道）はリーグ推薦で選ばれた。