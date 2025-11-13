大相撲九州場所は１３日、５日目の取組が行われ、大の里は若元春を危なげなく退けて無傷の５連勝。豊昇龍は平戸海の突進を冷静にさばいて４勝。琴桜は宇良に寄り切られ、再び黒星が先行した。安青錦は若隆景の変化に屈し、初黒星を喫した。高安は王鵬を押し出して４連勝としたが、隆の勝は５連敗で小結２人は明暗が分かれている。藤ノ川は琴勝峰を一気の出足で破り、平幕でただ一人初日から５連勝。