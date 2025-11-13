暴走族グループから現金を徴収した疑いで、暴走族集団のリーダーら2人が逮捕されました。藤井敏容疑者と間島雄太容疑者は2023年、20代の男性が率いるドリフト走行の暴走族グループから暴走行為を容認する対価として現金8万4000円を受け取った疑いがもたれています。藤井容疑者は神奈川県内最大規模の暴走族集団「川崎宮軍団」のリーダーで、「このチームの面倒見役だから。ひと月3000円もらう」などと持ちかけ男性に金を集めさせて