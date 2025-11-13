捜査情報を漏らしたとして警視庁の男性警部補が逮捕された事件を受けて、警察庁の楠芳伸長官は「国民の信頼を著しく損なうもので言語道断である」と述べました。【映像】楠芳伸長官の発言「全国警察をあげて匿名・流動型犯罪グループ対策を推進している中で、現職の警察官が捜査情報の漏えいで逮捕されたことは、国民の信頼を著しく損なうものであり言語道断であるというふうに考えております」（警察庁の楠芳伸長官）警視庁・