芸能事務所のオフィス・ミカワは11月13日、歌手・タレントの美川憲一（79歳）について、「『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と病気を公表した。公式サイトに掲載された「美川憲一に関するご報告」では、「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました」と報告。そして「術後経過は順調だったの