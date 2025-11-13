東京出身のシンガーソングライター・北村蒼生が、デビュー作となるEP『POPSCAPE』を2025年11月15日（土）に配信リリースすることを発表した。北村蒼生は、作詞作曲やアレンジを自ら手がけるとともに、楽器の演奏なども自ら行う東京出身のシンガーソングライター。懐かしさの中にちょっぴりヒネくれたシュールさを感じるカラフルなポップ・ミュージックを体現している。日常の景色を彩るようなグッドミュージックを届けたいという想