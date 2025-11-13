【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】NHKスペシャル「未解決事件〜逃亡犯へ 遺族からの言葉」オンエア直前に番組と現実がリンクした日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）は、競馬を通して「家族」の意味を問い直す、今期屈指の人間ドラマだ。タイトルには「ロイヤル」とあるが、王族ならぬ競馬界の馬主一族が描かれる。主人公・栗須栄治（妻夫木聡）は、亡き父の影を背負いながら、山王耕造（佐藤浩市）の専属秘書と