歌謡デュオのはやぶさが26日に新曲「ときめきはチャチャチャ」をリリースする。7月には五木ひろしの明治座公演の代役に大抜擢。来年のデビュー15周年に向けて意気込みを語った。夏木ゆたかさん ラジオ番組「ホッと歌謡曲」は26年目 6000回以上続けている原点──五木ひろしの明治座公演代役で大注目。ヤマト五木ひろしさんの公演を見学させていただけると思ったら、まさかの出る側で驚きました。ヒカル五木さんの「細雪」