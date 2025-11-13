ドル円一時１５４．５６レベル、ドル売り優勢＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ユーロドルが1.1623レベル、ポンドドルが1.3162レベルなどに高値を伸ばす動きに、ドル円も安値を154.56レベルまで広げた。米１０年債利回りは４．０９％台から４．０７％台へと低下。米政府機関の再開が決定したことで、米株先物・時間外取引はプラス圏で推移している。 USD/JPY154.56EUR/USD1.1627GBP/USD1.3