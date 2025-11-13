モデル・タレントのトラウデン直美（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。「全日本馬場馬術大会2025」に出場したことを報告し、愛馬・ぺぺとの2ショットを披露した。【写真】馬術の全国大会に出場したトラウデン直美＆愛馬の2ショットトラウデンは「先週末、全日本馬場馬術大会2025に5課目で出場しました！」と報告。「予選ではミスはありつつもいいパフォーマンスができ、8位入賞で決勝に進むことができました」と明かし