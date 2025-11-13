天皇皇后両陛下は東日本大震災から15年の節目にあたり、来年春にも宮城、岩手、福島の東北3県を訪問される方向で宮内庁が調整を進めていることが、関係者への取材でわかりました。関係者によりますと、天皇皇后両陛下は、2011年3月に発生した東日本大震災から15年の節目に、来年春にも宮城県、岩手県、福島県を訪問される方向で現在調整が進められているということです。両陛下は2023年6月、全国植樹祭にあわせ、岩手県陸前高田市